Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Александр Мясников резко отреагировал на слова подписчика, который поинтересовался, можно ли принимать при "омикроне" препарат против тромбов.

"Его советуют и после сорока лет принимать, чтобы тромбов не было", — написал в директ теледоктору фолловер. "Ни в коем случае, кто советует дурак и преступник. Убивает людей", — эмоционально ответил медик.

В очередной раз телеведущий призывает россиян не слушать некомпетентных советчиков, которые распространяют вредную и опасную информацию.

"Противовирусные не работают, кроверазжижающие при Омикроне могут убить. Как и стероидные гормоны. Антибиотики как минимум бесполезны", — написал врач в своём Instagram-аккаунте.

Мясников поведал о печальных случаях, когда лечение оказалось хуже самой болезни.

"Сколько людей, молодых в том числе, отправились на тот свет с кровоизлияниями в мозг по собственной глупости, послушавшись советов неучей-преступников!!!" — предупреждает автор книг о здоровье.

Подписчиков медика такие предостережения удивили.

"А у нас всем тупо назначают, у кого положительный тест"; "Врачи и советуют…., кому тогда верить?" — делились своим опытом фолловеры.

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