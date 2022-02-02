Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.
Александр Мясников резко отреагировал на слова подписчика, который поинтересовался, можно ли принимать при "омикроне" препарат против тромбов.
"Его советуют и после сорока лет принимать, чтобы тромбов не было", — написал в директ теледоктору фолловер.
"Ни в коем случае, кто советует дурак и преступник. Убивает людей", — эмоционально ответил медик.
В очередной раз телеведущий призывает россиян не слушать некомпетентных советчиков, которые распространяют вредную и опасную информацию.
"Противовирусные не работают, кроверазжижающие при Омикроне могут убить. Как и стероидные гормоны. Антибиотики как минимум бесполезны", — написал врач в своём Instagram-аккаунте.
Мясников поведал о печальных случаях, когда лечение оказалось хуже самой болезни.
"Сколько людей, молодых в том числе, отправились на тот свет с кровоизлияниями в мозг по собственной глупости, послушавшись советов неучей-преступников!!!" — предупреждает автор книг о здоровье.
Подписчиков медика такие предостережения удивили.
"А у нас всем тупо назначают, у кого положительный тест";
"Врачи и советуют…., кому тогда верить?" — делились своим опытом фолловеры.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.