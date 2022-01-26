Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"

Доктор Мясников предостерёг тех, кто пытается лечить коронавирус с помощью антикоагулянтов, разжижающих кровь.

Мясников в очередной раз попытался успокоить население, так как людей охватывает паника в связи с атакой "омикрона".

"Поймите и вы: КОВИД в 90% — обычное ОРЗ. И как и все ОРЗ является болезнью, которая проходит сама. Повторяю сама! Она "self limited". Просто надо набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаться паники. И все", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

Медик объяснил, что некоторые паникёры, которые наслушались про "цитокиновый шторм" и тромбозы, достают лекарства через знакомых врачей и начинают себе колоть мощный кроверазжижающий препарат Кликсан.

Медик рассказал, чем заканчиваются такие необдуманные попытки самолечения.

"Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением. И кстати, посмертный диагноз — ковид! (Ну да, тест же положительный! А то, что это по сути самоубийство запаниковавшего больного ОРЗ, который затребовал себе самое "модное" лечение, остаётся за кадром", — рассказал врач о плачевных последствиях непрофессионального подхода к лечению коронавируса.

Ранее доктор Мясников призвал прекратить массовое тестирование на "коронавирус. Он считает, что тесты на COVID-19 следует оставить только как инструмент диагностики в неясных случаях.

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