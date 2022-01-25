Мясников призвал прекратить массовое тестирование из-за «омикрона»

Массовое тестирование на ковид следует вообще прекратить, а тесты оставить только как инструмент диагностики в неясных случаях. С таким предложением выступил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

По мнению доктора, "омикрон" сделал массовое тестирование бесполезным. Поэтому Великобритания и многие страны снимают все ограничения, как это ни парадоксально. Просто больше они не работают.

"Какой смысл во всём этом, если "омикрон" независимо от них удваивает число случаев каждые 4 дня?! Ну, можно ещё стальные латы одеть и шлем с забралом! И? Удваивается каждые 4 дня! И при этом "омикрон" пока просто ОРЗ. Не умирают от него…", — заметил специалист, оговорившись, что такое положение в странах с высоким уровнем вакцинации.

Врач считает, что практического смысла в тестировании всех чихающих, а также их друзей и родственников нет.

"Всех на изоляцию на 7 дней? Всё обезлюдеет и встанет. Вы что всерьёз надеетесь прервать цепочку распространения "омикрона" таким способом?! Не получиться, это совершенно ясно", — добавил Мясников.

По его мнению, для населения будет лучше, чтобы "омикрон" прогорел как можно быстрее. Так быстрее будет достигнут коллективный иммунитет.

Доктор также призвал заболевших отнестись к "омикрону" как к обычному ОРЗ, то есть посидеть дома, отдохнуть и попить чаю с малиновым вареньем.

"Не надо выстраиваться в поликлиники в очередь за тестами — там только подхватите что-то более серьёзное. Не надо принимать лекарства, кроме парацетамола — поймите наконец горькую правду: лекарств от ОРЗ нет и никогда не было! Противовирусные работают плохо и показаны в более серьёзных случаях, гормоны, кроверазжижающие и антибиотики просто могут убить! Поэтому смысл посещения поликлиники и вызова врача с банальным ОРЗ отсутствует", — заключил врач.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по более частому тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. В ведомстве считают, что в компаниях, в которых работают менее 500 человек, делать тесты следует два раза в неделю.

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