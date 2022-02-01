Диетолог рассказал, какие продукты помогут пережить серый февраль

Выжить в феврале и сохранить хорошее настроение помогут особенные продукты для серой зимы. Какие-то из них помогут легче и быстрее просыпаться, другие улучшат цвет лица и защитят кожу от сухости, а третьи снизят риск развития сезонной февральской депрессии. Какие это продукты, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов в эфире телеканала Москва 24.

Он отметил, что холодной зимой, когда не хватает солнечного света, в первую очередь необходимо то, что будет согревать организм, — это мясо. В нем содержится большое количество белка и жиры, дающие в совокупности хороший энергетический потенциал.

Но гораздо важнее то, что мясо содержит в себе большое количество железа, которое ответственно за синтез клеток крови и перенос кислорода, что отлично регулирует терморегуляцию. По словам врача, лучше выбирать говядину, но можно и чередовать её с субпродуктами, свининой или стейком.

От сезонной хандры поможет такой продукт как хурма, добавил диетолог. В ней содержится большое количество биотина (витамина В5), который участвует в синтезе ряда гормонов, положительно влияющих на настроение. Также можно добавить миндальные орехи, поскольку в них много магния.

Для защиты рук и лица от сухости можно съесть грецкие орехи, так как в них содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, важных для здоровья кожи, пояснил нутрициолог. Ещё можно взять обычное яйцо, точнее яичный белок, поскольку в нём много витамина А.

Для повышения уровня энергии и поднятия тонуса организма подойдут какао или тёмный шоколад — в них содержится вещество теобромин, который улучшает настроение, заключил Арзамасов.

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