Диетолог назвал два продукта, которые помогут в борьбе с простудой и вирусами

Чтобы поддержать иммунитет и помочь организму лучше противостоять инфекциям, в том числе и коронавирусной, в период зимних холодов, нужно употреблять больше продуктов с фолиевой кислотой, например, горох-нут. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов в эфире телеканала Москва 24.

Специалист отметил, что в нуте содержится хорошее количество фолиевой кислоты, которая имеет важное значение для биосинтеза белков. А именно белки представляют собой структуры, которые захватывают вирусы и борются с ними, пояснил врач.

Он добавил, что нут можно есть как в чистом виде, так и в виде хумуса. И биодоступность продукта в этом случае будет даже выше.

Кроме того, можно употреблять для поддержания иммунной системы тыквенные семечки, в которых содержится большое количество цинка. Он важен для хорошего синтеза клеток Т-лимфоцитов, ответственных за разрушение вредных чужеродных микроорганизмов. И из тыквенных семечек также можно сделать подобие хумуса, так как их можно перетереть и сделать подобие пасты, заключил диетолог.

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