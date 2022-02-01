Врач индийской медицины раскрыл средство для поддержания иммунитета зимой

Поддержать иммунитет в сезон простуд и вывести слизь из носа, бронхов и лёгких поможет одно простое средство — чай из имбиря и корицы. Об этом рассказал врач аюрведической медицины Вивек Джоши на своем YouTube-канале.

Специалист заметил, что прежде всего необходимо отказаться от вредных продуктов в рационе и стараться вести здоровый образ жизни. Только в этом случае напиток принесёт пользу.

Первый ингредиент чая — это корица. Достаточно будет 1/4 чайной ложки, или даже немного меньше, на стакан воды. Причём нужна именно настоящая корица, а не ее дешёвый аналог — кассия, подчеркнул доктор.

Корица обладает

антибактериальным,

антивирусным,

антисептическим,

противогрибковым эффектами,

пояснил врач.

Кроме того, специя полезна для сердца, нормализует артериальное давление и, самое важное, помогает поддерживать в норме инсулин и сахар в крови, добавил Вивек Джоши.

Второй ингредиент — это свежий корень имбиря. Его нужно взять небольшой кусочек, очистить от кожуры и измельчить, пояснил индийский врач. По его словам, имбирь выводит из организма слизь, улучшает метаболизм, помогает работе печени и жёлчного пузыря, предотвращает образование в нём камней.

Такой чай нужно кипятить две минуты, после чего его можно пить 1-2 раза в день, но только не на голодный желудок, предупредил доктор. Корица и имбирь помогают выводить слизь из организма и обладают разогревающими свойствами, но слишком много употреблять их тоже не стоит, заключил автор канала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.