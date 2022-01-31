Эпидемиолог Власов ответил, нужно ли вакцинироваться после "омикрона"

Если человек переболел новым штаммом коронавируса "омикрон", но при этом ранее не был вакцинирован, нужно ли ему делать прививку, и если да, то через какое время? На этот вопрос ответил профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, эпидемиолог Василий Власов в эфире "Эха Москвы".

Учёный заметил, что на этот вопрос нет исчерпывающего и поддержанного научными данными ответа. Однако накопленные ранее данные по другим вариантам и комбинациям вируса говорят о том, что самый прочный иммунитет возникает тогда, когда у человека есть и заболевание, и вакцинация в анамнезе. И в таком случае иммунитет защищает даже от возникновения симптоматического заболевания, хотя бессимптомное — возможно, добавил профессор.

Он подчеркнул, что пока это сложнее переносить на "омикрон", так как вакцины по отношению к нему действую немного иначе.

"Поэтому если человек вакцинировался летом-осенью, а зимой заболел "омикроном", то ему полгода можно спокойно не думать о ревакцинации", — заявил Власов.

Если же человек вообще не прививался, то тогда можно подумать о вакцинации, но только не в ближайшие два месяца после болезни, заключил эпидемиолог.

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