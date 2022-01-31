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Автор Николай Ткаченко

Эпидемиолог Власов ответил, нужно ли вакцинироваться после "омикрона"

Здоровье

Если человек переболел новым штаммом коронавируса "омикрон", но при этом ранее не был вакцинирован, нужно ли ему делать прививку, и если да, то через какое время? На этот вопрос ответил профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, эпидемиолог Василий Власов в эфире "Эха Москвы".

Эпидемиолог Власов ответил, нужно ли вакцинироваться после "омикрона"

Учёный заметил, что на этот вопрос нет исчерпывающего и поддержанного научными данными ответа. Однако накопленные ранее данные по другим вариантам и комбинациям вируса говорят о том, что самый прочный иммунитет возникает тогда, когда у человека есть и заболевание, и вакцинация в анамнезе. И в таком случае иммунитет защищает даже от возникновения симптоматического заболевания, хотя бессимптомное — возможно, добавил профессор.

Он подчеркнул, что пока это сложнее переносить на "омикрон", так как вакцины по отношению к нему действую немного иначе.

"Поэтому если человек вакцинировался летом-осенью, а зимой заболел "омикроном", то ему полгода можно спокойно не думать о ревакцинации", — заявил Власов.

Если же человек вообще не прививался, то тогда можно подумать о вакцинации, но только не в ближайшие два месяца после болезни, заключил эпидемиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 василий власов
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