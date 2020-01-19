Большинство людей заблуждаются в подлинном назначении иммунной системы. Многие считают, что качество иммунитета зависит от количества заболеваний, а при его отсутствии встает вопрос о СПИДе. Врачи поделились мифами и правдой об иммунитете человека.
Если иммунитет сильный, то человек будет болеть меньше — это первое заблуждение людей об иммунной системе человека. Дело в том, что слабого иммунитета не существует в природе. Врачи используют термин иммунодефицит — нарушение иммунной системы.
Скорость лечения от заболеваний не говорит о силе иммунной системы. Иммунитет имеет так называемую иммунологическую память, которая запоминает вирусные и инфекционные образования. При повторном попадании возбудителя в организм иммунная система уничтожает его.
К сожалению, полноценной защиты от бактерий нет. Им свойственно развиваться качественно и количественно, поэтому при повторном попадании в организм они могут вызвать совершенно другую реакцию. В таком случае возможно заболевание, на которое иммунитет отреагирует не сразу.
Частые простуды детей связаны с ослабленным иммунитетом — еще одно популярное заблуждение людей. С одной стороны, дети часто болеют, поскольку их иммунная система еще незнакома с возбудителями вирусов и инфекций. С возрастом иммунитет запоминает все больше угроз и работает эффективнее.
Рождение детей с сильным иммунитетом исключило бы вероятность заболеваний — еще один известный миф. При врожденном иммунитете сразу же после родов ребенок мог бы погибнуть за несколько минут. К этому пришли ученые после изучений особенностей организма новорожденных детей.
До попадания в родовые пути ребенок находится в стерильных условиях. В процессе родов и появления на свет на него уже сразу же нападает большое количество микроорганизмов.
Иммунная система учится бороться с угрозами самостоятельно. Если бы ребенок имел врожденный иммунитет, то при взаимодействии с микроорганизмами началась бы воспалительная реакция, которая бы привела к гибели.
До сих пор остается неизученным вопрос о взаимодействии иммунитета с холодами. Врачи считают, что от холода страдает не столько иммунная система, сколько слизистая носа или запасы витамина D.
Врачи также опровергают, что иммунодефицит — это следствие неправильного питания. Заболевание может быть получено:
Большинство людей уверены, что для повышения иммунитета стоит принимать специализированные препараты — биологические добавки. На самом деле эффективность таких лекарств не доказана научно, поэтому врачи не рекомендуют употреблять непроверенные средства.
Фото:womennwellness.com
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