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Автор Владан Джурич

Иммунитет: мифы и правда

Здоровье » Здоровье и профилактика

Большинство людей заблуждаются в подлинном назначении иммунной системы. Многие считают, что качество иммунитета зависит от количества заболеваний, а при его отсутствии встает вопрос о СПИДе. Врачи поделились мифами и правдой об иммунитете человека.

Миф № 1. Если иммунитет сильный, то болеть вы не будете, а если слабый - заболеете 

Если иммунитет сильный, то человек будет болеть меньше — это первое заблуждение людей об иммунной системе человека. Дело в том, что слабого иммунитета не существует в природе. Врачи используют термин иммунодефицит — нарушение иммунной системы.

Скорость лечения от заболеваний не говорит о силе иммунной системы. Иммунитет имеет так называемую иммунологическую память, которая запоминает вирусные и инфекционные образования. При повторном попадании возбудителя в организм иммунная система уничтожает его.

К сожалению, полноценной защиты от бактерий нет. Им свойственно развиваться качественно и количественно, поэтому при повторном попадании в организм они могут вызвать совершенно другую реакцию. В таком случае возможно заболевание, на которое иммунитет отреагирует не сразу.

Миф № 2. Дети часто простужаются, потому что у них ослаблен иммунитет

Частые простуды детей связаны с ослабленным иммунитетом — еще одно популярное заблуждение людей. С одной стороны, дети часто болеют, поскольку их иммунная система еще незнакома с возбудителями вирусов и инфекций. С возрастом иммунитет запоминает все больше угроз и работает эффективнее.

Миф № 3. Если бы дети рождались с сильным иммунитетом, то они не болели бы 

Рождение детей с сильным иммунитетом исключило бы вероятность заболеваний — еще один известный миф. При врожденном иммунитете сразу же после родов ребенок мог бы погибнуть за несколько минут. К этому пришли ученые после изучений особенностей организма новорожденных детей.

До попадания в родовые пути ребенок находится в стерильных условиях. В процессе родов и появления на свет на него уже сразу же нападает большое количество микроорганизмов.

Иммунная система учится бороться с угрозами самостоятельно. Если бы ребенок имел врожденный иммунитет, то при взаимодействии с микроорганизмами началась бы воспалительная реакция, которая бы привела к гибели.

Миф № 4. Зимой иммунитет ослабляется, поэтому мы чаще болеем

До сих пор остается неизученным вопрос о взаимодействии иммунитета с холодами. Врачи считают, что от холода страдает не столько иммунная система, сколько слизистая носа или запасы витамина D.

Миф № 5. Иммунодефицит может возникнуть из-за нездорового образа жизни

Врачи также опровергают, что иммунодефицит — это следствие неправильного питания. Заболевание может быть получено:

  • в ходе приема лекарственных средств, которые разрушают иммунитет
  • помимо этого, иммунодефицит может быть получен наследственным путем — врожденным заболеванием.

№ 6. Иммунитет надо усиливать с помощью лекарств

Большинство людей уверены, что для повышения иммунитета стоит принимать специализированные препараты — биологические добавки. На самом деле эффективность таких лекарств не доказана научно, поэтому врачи не рекомендуют употреблять непроверенные средства.

Фото:womennwellness.com

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Иммунитет: мифы и правда
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