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Автор Николай Ткаченко

Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"

Здоровье

"Омикрон" у большинства людей протекает в легкой форме, а вакцины против него не работают. Такое мнение высказал кардиолог из Израиля Дмитрий Намик на своём YouTube-канале.

Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"

Врач рассказал, что "омикрон" пришел в Израиль недавно, но уже фиксируется невероятная степень распространения вируса. Идет просто массовое заражение людей, которое нельзя сравнить с предыдущими волнами, при этом больницы не переполнены, отметил он.

По словам доктора, несмотря на то, что сейчас говорят производители вакцин и научные центры, у него впервые за время пандемии есть клиническое ощущение, что вакцина не играет никакой роли в плане защиты от заболевания и не защищает от него. Хотя, возможно, она играет роль в плане тяжести заболевания, добавил специалист.

По его мнению, скорее всего, это будет последняя вакцинация. Или если коронавирус уйдёт и будет только "омикрон", то не будет смысла вакцинироваться, и история с вакцинами закончится.

Доктор заметил, что Израиль, который был одной из самых жестких стран в плане карантинных мер, где закрывали практически все и выдавали зеленые паспорта, сократил время изоляции больных коронавирусом до 5 дней, отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными, а также изоляцию в детских садах, школах и учебных заведениях.

Врач добавил, что сейчас многие люди в Израиле получили четвертую прививку, но у него такое ощущение, что это не имеет ключевого значения, так как все равно все массово переболеют в легкой форме, и сформируется коллективный иммунитет.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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