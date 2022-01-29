Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Переносится он легче предыдущего варианта, поэтому многие болеют дома. Однако есть ряд важных симптомов, при появлении которых уже нужно обращаться в больницу или вызывать врача. О них рассказал врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов на YouTube-канале "Доктор Утин".

По словам специалиста, ориентироваться нужно, прежде всего, на дыхательные симптомы, чтобы не допустить пневмонии, которая опасна летальным исходом.

В норме человек совершает примерно 14-16 дыхательных движений в минуту, если же число вдохов и выдохов подошло к 30, то это уже повод вызывать врача, заметил Водовозов.

Он выразил надежду, что все уже приобрели пульсоксиметры и научились ими пользоваться, так как там тоже есть определенные нюансы. Желательно посидеть спокойно, сделать 2-3 глубоких вдоха и только после этого надевать пульсоксиметр на теплые пальцы и смотреть показания.

Примерный ориентир для вызова "скорой" — все, что 90 и ниже. Если где-то 95, то это ещё считается нормальным для болезни, но нужно ориентироваться на самочувствие, пояснил терапевт.

По его словам, есть еще один важный момент — это сознание и всё, что касается высшей нервной деятельности.

"Если человек начинает странно себя вести, то есть у него делиризация, что называется, он перестает узнавать окружающих, например, не очень понимает, где он находится, и прочие вещи появляются — это тоже повод вызывать "скорую". Потому что инфекция бьёт абсолютно по всем органам и системам, и по головному мозгу в том числе", — рассказал врач.

Он заметил, что обращаться к врачу нужно в случае необычного течения заболевания. Под этим имеется в виду, например, появление сдавливающей боли за грудиной или пульсирующей боли в голове, резей в животе. Любое непохожее на предыдущее состояние — это "красный флаг", так как непонятно, что происходит в организме.

Поводом для обращения к врачу, конечно же, является высокая температура — 40 и выше, так как, скорее всего, сбить её самостоятельно не удастся, заключил Водовозов.

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