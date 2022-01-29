Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице

Бессонница может быть симптомом какого-то состояния. И очень часто это проявление депрессии, тревоги, каких-то заболеваний или следствие приёма лекарств. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что сначала стоит выяснить, не злоупотребляет ли человек алкоголем, кофеином или другими возбуждающими нервную систему средствами. Иногда достаточно даже не отказаться, а сместить их употребление по времени, как становится лучше.

Ещё одно важное правило: не лежать в постели, если не получается уснуть больше 20 минут. Кровать — не то место, где лежат, она только для сна и для секса, заявил врач.

Если не удаётся заснуть в течение этого времени, нужно встать, походить или полистать книжку, но не думать о своих проблемах. После этого можно лечь, расслабить по очереди все части тела и попытаться заснуть снова, добавил доктор.

Он также посоветовал не спать дольше обычного в выходные, поскольку это нарушает привычные ритмы. Любая гигиена сна должна быть направлена на то, чтобы выработался условный рефлекс. Поэтому следует ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, объяснил доктор.

Мясников порекомендовал выбрать комфортную для себя продолжительность сна и строго её придерживаться.

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