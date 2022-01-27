Суточное число заражений COVID-19 резко выросло в РФ

Резкий рост суточного числа заражений коронавирусной инфекцией зафиксирован в РФ 27 января.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране выявили 88 816 заразившихся COVID-19 после 74 692 случаев заболевания, зафиксированных накануне, 26 января.

Число госпитализированных с коронавирусом за сутки выросло с 12 226 до 12 807 человек.

"Количество госпитализаций за сутки составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8%", — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в стране зарегистрировали уже 11 404 617 случаев COVID-19. Более 10 млн заболевших выздоровели, 328 770 умерли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ выросла за неделю в два раза. Увеличение числа заражений COVID-19 зафиксирован в 83 российских регионах РФ. Максимальное увеличение заболеваемости зарегистрировано среди подростков 15 — 17 лет и взрослых 30 — 49 лет, минимум — среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.

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