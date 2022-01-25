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Автор Владимир Васютченко

Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю вдвое

Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в два раза зафиксирован за прошедшую неделю в РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю вдвое

"Продолжается подъём заболеваемости… Показатель составил 231 на 100 тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 83 регионах РФ. Максимальное увеличение этого показателя зафиксировано среди подростков 15 — 17 лет и взрослых 30 — 49 лет, минимальное — в возрастной группе 65 лет и старше.

Глава Роспотребнадзора отметила, что свыше 50% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Попова подчеркнула, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех регионах, в которых сняты противокоронавирусные ограничения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 анна попова роспотребнадзор
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