Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю вдвое

Рост заболеваемости коронавирусом в два раза зафиксирован за прошедшую неделю в РФ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Продолжается подъём заболеваемости… Показатель составил 231 на 100 тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 83 регионах РФ. Максимальное увеличение этого показателя зафиксировано среди подростков 15 — 17 лет и взрослых 30 — 49 лет, минимальное — в возрастной группе 65 лет и старше.

Глава Роспотребнадзора отметила, что свыше 50% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Попова подчеркнула, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех регионах, в которых сняты противокоронавирусные ограничения.

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