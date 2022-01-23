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Автор Олег Артюков

Учёные призвали не диагностировать "омикрон" самостоятельно из-за боли в горле

Здоровье

Российские учёные призвали не заниматься самодиагностикой и не считать, будто штамм омикрон можно выявить по насморку и боли в горле. Ранее в прессе были распространены сообщения американского специалиста по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг.

Учёные призвали не диагностировать "омикрон" самостоятельно из-за боли в горле

"Кашель, заложенность носа, насморк и усталость, по-видимому, являются характерными симптомами варианта "омикрон". Однако в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом", — заявила Полинг. На её оговорку "по-видимому" как водится внимания не обратили.

По словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, симптомы могут быть самые разные. Он, в частности, усомнился в возможности определения заболевания коронавирусом по боли в горле. По его словам, она может быть симптомом СOVID-19, хотя и не во всех случаях.

"Если есть подозрения на СOVID-19, следует сделать тест", — цитирует РБК Алексея Аграновского.

А директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, как заболевание при заражении "омикрон"-штаммом действительно может протекать как обычный грипп.

Но она подчеркнула, что причиной боли в горле могут стать совершенно разные факторы — от грибковой инфекции до вирусных патогенов, отличных от "омикрона". По словам Попович, новый штамм коронавируса может проявляться по-разному. Выявить единые диагностические признаки медикам пока не удалось, сказала она.

В общем, пока единственным способом выявить заболевание COVID-19 является ПЦР-тест. В любом случае, это несоизмеримо надёжнее, чем ставить себе диагнозы самостоятельно.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Темы коронавирус
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