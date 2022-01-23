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Автор Игорь Рябов

Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов

Здоровье

Американский специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог Кэтрин Полинг из медцентра Atrium Health Wake Forest Baptist рассказала, какие симптомы свидетельствуют о заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов

По словам Полинг, есть признаки, которые позволяют точно определить, что это именно "омикрон", а не "дельта". Для первого варианта COVID-19 характерны боль в горле, кашель, насморк, заложенность носа и усталость. Однако при заражении омикрон-штаммом пациенты не теряют ни вкуса, ни обоняния. К таким выводам пришли врачи после наблюдения за заражёнными.

В эфире телеканала NBC News Полинг отметила, что перечисленные симптомы проявляются не у всех людей, однако ими можно руководствоваться при самопроверке на COVID-19.

Ранее руководитель медцентра "SalusPolus" врач-терапевт Игорь Гончаров заявил: омикрон-штамм коронавируса может вызвать поражение сердца, что грозит синдромом внезапной смерти. Как и более ранние разновидности коронавируса, "омикрон" оказывает негативное воздействие на сердечную мышцу, что может привести к возникновению фиброза миокарда. Гончаров посоветовал людям, переболевшим COVID-19, обратиться к кардиологу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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