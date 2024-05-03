Настя Ивлеева: мой интимный визит в Донбасс на 33-летие

Настя Ивлеева в интервью YouTube-каналу "Лука Ебков" поделилась подробностями своего визита в Донбасс на свое 33-летие.
Она отметила, что не делала этот визит публичным из уважения к региону и для создания интимного опыта. Ивлеева выразила важность самостоятельного путешествия без внешних влияний и комментариев СМИ.
Она также упомянула свое посещение Мариуполя и нахождение на линии соприкосновения в рамках своего путешествия.
Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.