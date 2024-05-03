Настя Ивлеева: мой интимный визит в Донбасс на 33-летие

Настя Ивлеева рассекретила свой скрытый визит в Донбасс

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева в интервью YouTube-каналу "Лука Ебков" поделилась подробностями своего визита в Донбасс на свое 33-летие.

Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

Она отметила, что не делала этот визит публичным из уважения к региону и для создания интимного опыта. Ивлеева выразила важность самостоятельного путешествия без внешних влияний и комментариев СМИ.

Она также упомянула свое посещение Мариуполя и нахождение на линии соприкосновения в рамках своего путешествия.