Советы бров-мастера Харитоновой: идеальные брови без воска и с учетом оттенка

Советы бров-мастера Харитоновой для достижения идеальных бровей

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бров-мастер Ангелина Харитонова дает советы о том, как создать идеальные брови, даже если у вас нет природной "потрясающей" формы. Она утверждает, что ваше участие в процессе также важно, чтобы брови действительно выглядели идеально.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Во-первых, она рекомендует избегать использования воска для коррекции бровей, так как это может повредить волосяные фолликулы и затруднить их отращивание. Вместо этого предпочтительнее использовать пинцет. Во-вторых, Харитонова советует дать бровям отрасти спокойно в течение нескольких месяцев перед коррекцией, чтобы основная масса волосков сформировалась. Она также рекомендует делать массаж бровей для стимуляции их роста.

Наконец, при выборе тонировки для бровей, важно учитывать, что они должны быть чуть темнее или светлее вашего естественного цвета волос в зависимости от их оттенка, а также учитывать изменение насыщенности цвета вдоль их длины.