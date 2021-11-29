NaturalNews: Омикрон – фейк, запущенный в СМИ для нагнетания массовой истерии

Американский журналист-расследователь и интернет-активист Майк Адамс, основатель и редактор портала NaturalNews. com, самого посещаемого в Интернете новостного сайта о здоровье заявил, что
"новый коронавирусный штамм омикрон — чистая выдумка, вокруг которой стараниями СМИ развёрнута медийная истерия".
В большой статье, посвящённой омикрону, Адамс проводит параллель с оруэлловским романом "1984", утверждая, что "новость" была запущена в медиапространство для того, чтобы "держать население мира в повиновении, в то время как правительства осуществляют свои глобальные программы депопуляции".
"Злой гений этого повествования заключается в том, что оно не требует никаких доказательств. Поскольку никто на самом деле не может увидеть "вариант” — и поскольку нигде в мире не существует изолированных образцов вируса омикрона для подтверждения лабораторных тестов — скоординированная кампания истерии в средствах массовой информации просто внедряет в человеческое сознание иллюзию омикрона, сопровождаемую крайним страхом.
На сегодняшний день ни у кого в Америке даже не был диагностирован этот вариант, и никто не умер от него нигде на планете. Тем не менее, благодаря журналистскому терроризму в средствах массовой информации, половина мира сейчас волнуется из-за чего-то, чего, скорее всего, вообще не существует. "Омикрон” почти наверняка является скоординированной фабрикацией", — пишет интернет-активист.
Главред NaturalNews. com утверждает, что "вся история пандемии коронавируса подтверждает теорию о том, что наука всегда будет бессильна перед страхом — главным механизмом контроля над человечеством".
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