NaturalNews: Омикрон – фейк, запущенный в СМИ для нагнетания массовой истерии

Американский журналист-расследователь и интернет-активист Майк Адамс, основатель и редактор портала NaturalNews. com, самого посещаемого в Интернете новостного сайта о здоровье заявил, что

"новый коронавирусный штамм омикрон — чистая выдумка, вокруг которой стараниями СМИ развёрнута медийная истерия".

В большой статье, посвящённой омикрону, Адамс проводит параллель с оруэлловским романом "1984", утверждая, что "новость" была запущена в медиапространство для того, чтобы "держать население мира в повиновении, в то время как правительства осуществляют свои глобальные программы депопуляции".

"Злой гений этого повествования заключается в том, что оно не требует никаких доказательств. Поскольку никто на самом деле не может увидеть "вариант” — и поскольку нигде в мире не существует изолированных образцов вируса омикрона для подтверждения лабораторных тестов — скоординированная кампания истерии в средствах массовой информации просто внедряет в человеческое сознание иллюзию омикрона, сопровождаемую крайним страхом. На сегодняшний день ни у кого в Америке даже не был диагностирован этот вариант, и никто не умер от него нигде на планете. Тем не менее, благодаря журналистскому терроризму в средствах массовой информации, половина мира сейчас волнуется из-за чего-то, чего, скорее всего, вообще не существует. "Омикрон” почти наверняка является скоординированной фабрикацией", — пишет интернет-активист.

Главред NaturalNews. com утверждает, что "вся история пандемии коронавируса подтверждает теорию о том, что наука всегда будет бессильна перед страхом — главным механизмом контроля над человечеством".

По мнению Майка Адамса, "омикрон — истерия" в США будет развиваться строго по определённому сценарию. Он видит его так:

Истерия по варианту Омикрона будет использована для обнуления паспортов всех вакцин, что принудит людей к совершенно новому раунду вакцинации для этого нового варианта.

Истерия Омикрона будет использована для введения обязательной вакцинации и принятия законов, по которым непривитые люди были бы полностью изолированы и лишены доступа к обществу.

Истерия омикрона будет использована для попытки криминализации несогласия с вакцинацией и объявления антиваксеров преступниками, "опасными для общества”.

Массовая истерия приведет к большему количеству сбоев в цепочке поставок, дефициту продуктов и инфляции.

Каждый экономический провал, вызванный некомпетентным, преступным режимом Байдена, будет возложен на омикрон. Этот воображаемый "вариант” мгновенно становится козлом отпущения за заоблачные цены на энергоносители, нехватку поставок и пустые полки продуктовых магазинов. Средства массовой информации будут обвинять во всем омикрон и непривитых сограждан.

Омикрон не будет последним вариантом, который используется для того, чтобы вызвать массовую истерию и многомиллиардные государственные выплаты крупным фармацевтическим компаниям. Эта афера будет повторяться каждый год или около того, бесконечно, до тех пор, пока люди будут оставаться в страхе и соглашаться с этим.

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