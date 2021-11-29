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Неожиданный симптом: в ЮАР рассказали, как "распознать" омикрон-штамм COVID

Здоровье

Доктор Анжелика Коетзи, глава Южноафриканской медассоциации и практикующий врач, которая первой обнаружила новый штамм коронавируса, рассказала о необычном симптоме омикрона:

Неожиданный симптом: в ЮАР рассказали, как "распознать" омикрон-штамм COVID
  • в целом здоровые вдруг начинают чувствовать "запредельную" усталость и жаловаться на сильные головные боли.

В интервью The Telegraph, доктор Коетзи отметила, что её пациенты — молодые люди разного происхождения и национальности, среди которых был и шестилетний ребёнок — приходили на приём "с сильной усталостью". Никто не страдал от потери вкуса или запаха. Высокая температура была только у одного человека.

"Их симптомы так сильно отличались от тех, которые я лечила раньше, и были такими мягкими, что мысль связать их самочувствие к COVID пришла не сразу. Но 18 ноября, когда четыре члена семьи с симптомами о которых я уже сказала, получили положительный результат на COVID-19 при полном истощении, сомнений не осталось — перед нами новый штамм", — говорит врач.

По её словам, в общей сложности около двух десятков ее пациентов дали положительный результат на ковид с симптомами нового варианта. В основном это были здоровые мужчины, которые "чувствовали себя нереально усталыми". Около половины из них не были вакцинированы.

Напомним, впервые о новом штамме COVID-19 ВОЗ завила на прошлой неделе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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