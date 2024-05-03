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В Сочи до конца 2024 года из аварийного жилья расселят тысячу человек

В Сочи жильцов 49 аварийных домов расселят до конца 2024 года

1:14
Недвижимость

Стало известно, что в Сочи до конца текущего года по программе расселения из аварийного и ветхого жилья почти 1 тысяча человек получит новое жильё. Как сообщили в пресс-службе администрации города — расселению в этом году подвергнуться 49 домов, находящихся в аварийном состоянии.

В Сочи жильцов 49 аварийных домов расселят до конца 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Тимур Мамедрзаев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В Сочи полным ходом идёт региональная программа расселения из аварийного жилья. До конца 2024 года 998 человек из 49 домов, признанных аварийными, будут переселены в новые квартиры. Новое жильё будет предоставляться по улицам Тормахова и Тимирязева", — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что ещё в 2017 году в Сочи были признаны аварийными 158 домов. Поэтому переселенцев на очереди ещё много. Тем не менее, для их расселения делается всё - так 4 многоквартирных дома уже находятся на проектной стадии. Более того, для нуждающихся в переселении, к концу 2027 года в эксплуатацию будет введена 641 квартира.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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