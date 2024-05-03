Оперная певица Анна Нетребко показала мужа и сына в честь дня рождения супруга

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко обратилась к мужу в день его рождения.
Оперная дива разместила в своём "Инстаграме"* семейное фото. На снимке запечатлена сама певица, её супруг, азербайджанский оперный певец Юсиф Айвазов, и сын Нетребко от уругвайца Эрвина Шротта Тьяго.
"С днём рождения, дорой Юсиф! Желаю тебе покорить все вершины! Ты это можешь, я знаю!" — написала артистка под фото.
Ранее сообщалось, что постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя.
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