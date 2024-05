Оперная певица Анна Нетребко показала мужа и сына в честь дня рождения супруга

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко обратилась к мужу в день его рождения.

Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public domain