Дмитрий Медведев одобрил проведение "мирной конференции" по Украине в Швейцарии

Дмитрий Медведев видит тройную пользу в швейцарской "мирной конференции"

1:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале пост, где обозначил возможную выгоду России от этой конференции.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

"Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского."

Дмитрий Медведев имеет ввиду план, согласно которому Россия должна отвести свои войска к границам 1991 года (или 2014 года, или февраля 2022 года), который также предполагает частичное разоружение и низложение российского руководства для дальнейшей его передачи под суд. В Швейцарии предполагают отталкиваться именно от этого плана.

"Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта".

Дмитрий Медведев уверен, что ни Китай, ни арабские страны, ни другие крупные игроки Востока и Юга не поддержат подобную мирную инициативу.

"В-третьих, она позволит нашим Вооружённым силам и дальше продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации".

Медведев имеет ввиду, что ВС РФ не намерены приостанавливать боевые действия и более ни на какие паузы, которые бы могли использовать ВСУ в своих целях не согласные.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россию на конференцию в Швейцарию не приглашают, и без её участия любые мирные планы по Украине не имеют смысла.