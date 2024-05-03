JNP: в яде сколопендр есть вещества, которые могут помочь людям с фиброзом почек

Китайские учёные обнаружили вещества, способные помочь людям с фиброзом почек

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Шэньчжэньского университета обнаружили, что в яде сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр, есть вещества, которые могут помочь людям с заболеваниями почек.

Фото: commons.wikimedia.org by Дадерот is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние"

Учёные добавили этанол в образцы высушенного порошка из насекомого, извлекли из этой смеси химические соединения и разделили на компоненты. Благодаря этому, были обнаружены 12 новых хинолиновых и изохиноливых алкалоидов. Некоторые из них обладают противовоспалительным эффектом, а часть смогла уменьшить фиброз почек, пишет научное издание Journal of Natural Products (JNP).

По мнению исследователей, это открытие может стать основой для появления новых способов борьбы с болезнями почек.