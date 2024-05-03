JNP: в яде сколопендр есть вещества, которые могут помочь людям с фиброзом почек

Учёные из Шэньчжэньского университета обнаружили, что в яде сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр, есть вещества, которые могут помочь людям с заболеваниями почек.
Учёные добавили этанол в образцы высушенного порошка из насекомого, извлекли из этой смеси химические соединения и разделили на компоненты. Благодаря этому, были обнаружены 12 новых хинолиновых и изохиноливых алкалоидов. Некоторые из них обладают противовоспалительным эффектом, а часть смогла уменьшить фиброз почек, пишет научное издание Journal of Natural Products (JNP).
По мнению исследователей, это открытие может стать основой для появления новых способов борьбы с болезнями почек.
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