Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента
Арефьев: инфляция в РФ приблизительно на уровне 15%
Свищев считает, что участие в эстафете Огня трасвестита стирает суть спорта
Опрос: большинство россиян заходят в телефон для шопинга и развлечений
Chery обновила модели Tiggo 4 и Tiggo 7: детали презентации в Уху
Полынья площадью 80000 кв. км появилась в Антарктике из-за ветра и соли
Анна Нетребко поздравила мужа с днём рождения: желаю покорить все вершины
В Сочи жильцов 49 аварийных домов расселят до конца 2024 года
Советы бров-мастера Харитоновой для достижения идеальных бровей
JNP: в яде сколопендр есть вещества, которые могут помочь людям с фиброзом почек

Китайские учёные обнаружили вещества, способные помочь людям с фиброзом почек

0:50
Здоровье

Учёные из Шэньчжэньского университета обнаружили, что в яде сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр, есть вещества, которые могут помочь людям с заболеваниями почек.

Китайские учёные обнаружили вещества, способные помочь людям с фиброзом почек
Фото: commons.wikimedia.org by Дадерот is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние"

Учёные добавили этанол в образцы высушенного порошка из насекомого, извлекли из этой смеси химические соединения и разделили на компоненты. Благодаря этому, были обнаружены 12 новых хинолиновых и изохиноливых алкалоидов. Некоторые из них обладают противовоспалительным эффектом, а часть смогла уменьшить фиброз почек, пишет научное издание Journal of Natural Products (JNP).

По мнению исследователей, это открытие может стать основой для появления новых способов борьбы с болезнями почек.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом
5 верных признаков того, что ваша кошка счастлива
Помидоры и базилик - прекрасное сочетание в огороде
Дмитрий Медведев видит тройную пользу в швейцарской "мирной конференции"
КХЛ назвал номинантов на звание лучшего вратаря сезона
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё"
Китайские учёные обнаружили вещества, способные помочь людям с фиброзом почек
Настя Ивлеева рассекретила свой скрытый визит в Донбасс
Наука и вера в Бога: как учёные со всего мира совмещают, казалось бы, несовместимое
Эксперт выделяет ключевые недостатки нового кроссовера Livan X6 Pro
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников