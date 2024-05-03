Фонбет - Континентальная хоккейная лига озвучила претендентов на приз лучшему вратарю сезона

КХЛ назвал номинантов на звание лучшего вратаря сезона

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фонбет — Континентальная хоккейная лига озвучила имена хоккеистов, которые могут побороться за звание лучшего вратаря текущего сезона. В номинацию вошли Даниил Исаев, Илья Набоков и Зак Фукале.

Фото: flickr.com by s.yume is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Исаев, играя за команду "Локомотив" з Ярославля, сыграл в 69 матчах. Из них было 44 победы при отражении 92,7% шайб. В среднем хоккеист пропускал 1,85 шайбы за матч, и 7 раз он смог сохранить ворота неприкосновенными.

Набоков, играя за "Металлург" из Магнитогорска, играл в 66 матчах. Он отразил 96,4% бросков, пропуская в среднем 2,03 шайбы за игру. Он, так же как и Исаев, сыграл 7 матчей с неприкосновенными воротами. Спортсмен был признан самым ценным игроком плей-офф. Набоков был самым молодым хоккеистом, который удостоился этой награды.

Факуле, защищая ворота "Трактора" из Челябинска, провел 57 матчей. Его команда одержала 32 победы. Вратарь отразил 93% бросков, пропуская в среднем 2,23 шайбы за игру. "В ноль" он отыграл 6 матчей.

Напомним вам, что закрытие текущего сезона КХЛ пройдет 13 мая.