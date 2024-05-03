Атеисты могут сильно ошибаться: как многие учёные сочетают научную деятельность и веру в Бога

Исследования показывают, что уровень религиозности у учёных в целом ниже по сравнению с остальным населением, особенно в западных странах.
Однако в развивающихся странах, таких как Индия и Турция, различия в религиозности между учёными и общим населением не так заметны. Интересный факт, что на Тайване процент верующих среди учёных даже превышает средний уровень по стране.
В Соединённых Штатах обнаружена позитивная корреляция между уровнем образования и религиозностью: люди с высшим образованием посещают церковь чаще, чем те, кто ограничился средним образованием. Это опровергает стереотип о том, что религиозность — это признак невежества.
На Западе множество выдающихся учёных активно выступают в защиту религиозных взглядов. К примеру, знаменитый палеонтолог Саймон Конвей Моррис и генетик Френсис Коллинз, который руководил проектом по расшифровке человеческого генома, известны своей религиозностью. Также известный философ Уильям Лейн Крейг защищает теистическую философию.
Лидеры атеистического движения часто используют свои платформы для самопиара, атакуя преимущественно христианство, вероятно из-за меньшей опасности по сравнению с исламом, где критика может вызвать более серьёзные последствия.
Атеисты также часто прикрываются авторитетом науки, выдавая свои антирелигиозные взгляды за научные утверждения. Однако категорически опровергнуть существование Творца невозможно, как невозможно опровергнуть и основные постулаты материализма. Аналогию можно провести с литературными персонажами, которые не могут опровергнуть существование своего автора, сообщает argumenti.ru.
Тем не менее, конкретные религиозные утверждения могут быть проверены. Например, христианская доктрина о воскрешении Иисуса Христа может быть опровергнута археологическими находками, такими как могила с останками Иисуса или документы, подтверждающие инсценировку его воскрешения, что поставило бы под сомнение основы христианской веры.
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