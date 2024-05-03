Рассказываем, почему стоит посадить помидоры и базилик вместе

Помидоры и базилик - прекрасное сочетание в огороде

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Посадка помидоров и базилика — это одно из самых популярных сочетаний в огородничестве. Оба этих растения являются не только вкусными и полезными, но и взаимодополняющими друг друга в процессе роста и развития.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte

Помидоры и базилик — это идеальный дуэт для любого огородника. Помидоры богаты витаминами и антиоксидантами, а также являются отличным источником калия и магния. Они также содержат в себе важный для здоровья вещество — лицопин, которое помогает защитить организм от раковых клеток. Базилик же, помимо своего приятного аромата и вкуса, обладает множеством полезных свойств. Он богат витаминами А, К и С, а также содержит микроэлементы, такие как кальций, железо и магний.

Кроме того, помидоры и базилик взаимодействуют друг с другом в процессе роста. Базилик является отличным репеллентом для вредителей, таких как тля и клещи, которые могут нанести вред помидорам. Также, благодаря своему аромату, базилик привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и осы, которые помогают опылять цветы помидоров и повышают урожайность.

Помимо взаимодействия в процессе роста, помидоры и базилик также отлично сочетаются на кухне. Базилик является неотъемлемой частью итальянской кухни и идеально подходит для приготовления соусов и салатов с помидорами. Кроме того, базилик можно использовать для приготовления ароматного масла, которое отлично сочетается с помидорами при запекании.

При посадке помидоров и базилика вместе, следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, необходимо выбирать сорта помидоров и базилика, которые будут хорошо расти вместе. Например, помидоры среднего размера и сорта "Черри" хорошо сочетаются с базиликом. Также, следует учитывать расстояние между растениями — помидоры и базилик не должны быть слишком близко друг к другу, чтобы не конкурировать за питательные вещества.