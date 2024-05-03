Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опрос: большинство россиян заходят в телефон для шопинга и развлечений
Chery обновила модели Tiggo 4 и Tiggo 7: детали презентации в Уху
Полынья площадью 80000 кв. км появилась в Антарктике из-за ветра и соли
Анна Нетребко поздравила мужа с днём рождения: желаю покорить все вершины
В Сочи жильцов 49 аварийных домов расселят до конца 2024 года
Советы бров-мастера Харитоновой для достижения идеальных бровей
В Таиланде насчитывается более 250 тысяч проституток для туристов
Эту отсылку в "Снежной королеве" поняли только знатоки советского кино
Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом
Рассказываем, почему стоит посадить помидоры и базилик вместе

Помидоры и базилик - прекрасное сочетание в огороде

2:09
Садоводство » Овощи

Посадка помидоров и базилика — это одно из самых популярных сочетаний в огородничестве. Оба этих растения являются не только вкусными и полезными, но и взаимодополняющими друг друга в процессе роста и развития.

Помидоры и базилик - прекрасное сочетание в огороде
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unporte

Помидоры и базилик — это идеальный дуэт для любого огородника. Помидоры богаты витаминами и антиоксидантами, а также являются отличным источником калия и магния. Они также содержат в себе важный для здоровья вещество — лицопин, которое помогает защитить организм от раковых клеток. Базилик же, помимо своего приятного аромата и вкуса, обладает множеством полезных свойств. Он богат витаминами А, К и С, а также содержит микроэлементы, такие как кальций, железо и магний.

Кроме того, помидоры и базилик взаимодействуют друг с другом в процессе роста. Базилик является отличным репеллентом для вредителей, таких как тля и клещи, которые могут нанести вред помидорам. Также, благодаря своему аромату, базилик привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и осы, которые помогают опылять цветы помидоров и повышают урожайность.

Помимо взаимодействия в процессе роста, помидоры и базилик также отлично сочетаются на кухне. Базилик является неотъемлемой частью итальянской кухни и идеально подходит для приготовления соусов и салатов с помидорами. Кроме того, базилик можно использовать для приготовления ароматного масла, которое отлично сочетается с помидорами при запекании.

При посадке помидоров и базилика вместе, следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, необходимо выбирать сорта помидоров и базилика, которые будут хорошо расти вместе. Например, помидоры среднего размера и сорта "Черри" хорошо сочетаются с базиликом. Также, следует учитывать расстояние между растениями — помидоры и базилик не должны быть слишком близко друг к другу, чтобы не конкурировать за питательные вещества.

Лучший сосед по грядке для томатов и перцев- базилик. Отличный способ посева и выращивания базилика
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом
5 верных признаков того, что ваша кошка счастлива
Помидоры и базилик - прекрасное сочетание в огороде
Дмитрий Медведев видит тройную пользу в швейцарской "мирной конференции"
КХЛ назвал номинантов на звание лучшего вратаря сезона
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё"
Китайские учёные обнаружили вещества, способные помочь людям с фиброзом почек
Настя Ивлеева рассекретила свой скрытый визит в Донбасс
Наука и вера в Бога: как учёные со всего мира совмещают, казалось бы, несовместимое
Эксперт выделяет ключевые недостатки нового кроссовера Livan X6 Pro
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников