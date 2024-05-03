Не всё так гладко: что не так с новым Livan X6 Pro?

Эксперт выделяет ключевые недостатки нового кроссовера Livan X6 Pro

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулем", Юрий Тимкин, указал на несколько существенных недостатков кроссовера Livan X6 Pro.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди основных минусов отмечается отсутствие множества опций: автомобиль имеет только заднюю камеру, однозонный климат-контроль, нет обогрева рулевого колеса и подсветки в козырьках и перчаточном ящике. Также у перчаточного ящика отсутствует микролифт, а передние кресла с интегрированными подголовниками предоставляют слабую боковую поддержку спинки.

Кроме того, в кроссовере не предусмотрены регулировки поясничного упора и вентиляция кресел. Юрий Тимкин также критикует автомобиль за недостаточную поворачиваемость на трассе, жесткую подвеску и слабую шумоизоляцию.