Не всё так гладко: что не так с новым Livan X6 Pro?

Эксперт журнала "За рулем", Юрий Тимкин, указал на несколько существенных недостатков кроссовера Livan X6 Pro.
Среди основных минусов отмечается отсутствие множества опций: автомобиль имеет только заднюю камеру, однозонный климат-контроль, нет обогрева рулевого колеса и подсветки в козырьках и перчаточном ящике. Также у перчаточного ящика отсутствует микролифт, а передние кресла с интегрированными подголовниками предоставляют слабую боковую поддержку спинки.
Кроме того, в кроссовере не предусмотрены регулировки поясничного упора и вентиляция кресел. Юрий Тимкин также критикует автомобиль за недостаточную поворачиваемость на трассе, жесткую подвеску и слабую шумоизоляцию.
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