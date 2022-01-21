Вирусолог рассказала об антигенных тестах, которые выявляют "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как выявить у себя штамм COVID-19 "омикрон", не обращаясь в медицинские учреждения.

Микробиолог поведала о так называемых "социальных пузырях". Этот термин обозначает небольшие группы людей, которые тесно общаются друг с другом, но ограничивают общение с другими лицами, выходящими за пределы "пузыря".

Совсем замкнуть круг общения не получается, так как человек посещает магазины и другие общественные места.

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Баранова советует пользоваться домашними антигенными тестами, которые избавляют человека от необходимости выстаивать опасные очереди в медучреждениях.

"При малейшем недомогании или после возможной встречи с коронавирусом — достаньте коробочку с тестом и убедитесь, что все в порядке", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Учёный перечисляет особенности такого тестирования.

Тест способен распознать омикрон, а не просто ковидлу;

Тест позволяет собирать образцы из горла, а не только из ноздрей;

Компания-производитель основана до пандемии и имеет больше, чем один зарегистрированный продукт.

Профессор США отмечает, что россиянам повезло больше, так как в Америке не одобрили ни один подобный тест.

"И даже разъяснение вышло: "не суйте, граждане, палочки для носа себе в горло — а то вдруг че криво пойдет, поцарапаетесь, а нам отвечать", — объяснила учёный.

Вирусолог привела названия теста — CareUS от WellsBio, который производят в Южной Корее.

"В общем, тесты в охапку и закукливаемся в пузырёчки! Пик будет высокий, но недолгий. Три-четыре недельки простоим да продержимся!" — объяснила Баранова.

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