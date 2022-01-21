Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как выявить у себя штамм COVID-19 "омикрон", не обращаясь в медицинские учреждения.
Микробиолог поведала о так называемых "социальных пузырях". Этот термин обозначает небольшие группы людей, которые тесно общаются друг с другом, но ограничивают общение с другими лицами, выходящими за пределы "пузыря".
Совсем замкнуть круг общения не получается, так как человек посещает магазины и другие общественные места.
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Баранова советует пользоваться домашними антигенными тестами, которые избавляют человека от необходимости выстаивать опасные очереди в медучреждениях.
"При малейшем недомогании или после возможной встречи с коронавирусом — достаньте коробочку с тестом и убедитесь, что все в порядке", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.
Учёный перечисляет особенности такого тестирования.
Профессор США отмечает, что россиянам повезло больше, так как в Америке не одобрили ни один подобный тест.
"И даже разъяснение вышло: "не суйте, граждане, палочки для носа себе в горло — а то вдруг че криво пойдет, поцарапаетесь, а нам отвечать", — объяснила учёный.
Вирусолог привела названия теста — CareUS от WellsBio, который производят в Южной Корее.
"В общем, тесты в охапку и закукливаемся в пузырёчки! Пик будет высокий, но недолгий. Три-четыре недельки простоим да продержимся!" — объяснила Баранова.
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