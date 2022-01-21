Баранова: естественный иммунитет сильнее прививки от COVID-19, но это "лотерея"

Естественный иммунитет организма после перенесённого коронавируса эффективнее, чем результат от вакцинации, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По словам биолога, несмотря на показатели "натуральных" и "искусственных" антител, вакцинироваться от коронавируса всё же необходимо даже тем, кто переболел. Биолог подчеркнула, что лучшей защитой может стать "комбинация" иммунитетов.

"Натуральная инфекция даёт иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжёлых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант", — пояснила Баранова в беседе с РБК.

Ранее Pravda.Ru публиковала данные Всемирной организации здравоохранения о том, что количество заболевших за минувшие сутки побили рекордные показатели за всю историю пандемии коронавируса. Так, по данным ВОЗ, за 24 часа медики зафиксировали более 3,7 миллиона человек с COVID-19.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.