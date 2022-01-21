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Автор Екатерина Широкова

Баранова: естественный иммунитет сильнее прививки от COVID-19, но это "лотерея"

Здоровье

Естественный иммунитет организма после перенесённого коронавируса эффективнее, чем результат от вакцинации, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Баранова: естественный иммунитет сильнее прививки от COVID-19, но это "лотерея"

По словам биолога, несмотря на показатели "натуральных" и "искусственных" антител, вакцинироваться от коронавируса всё же необходимо даже тем, кто переболел. Биолог подчеркнула, что лучшей защитой может стать "комбинация" иммунитетов.

"Натуральная инфекция даёт иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжёлых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант", — пояснила Баранова в беседе с РБК.

Ранее Pravda.Ru публиковала данные Всемирной организации здравоохранения о том, что количество заболевших за минувшие сутки побили рекордные показатели за всю историю пандемии коронавируса. Так, по данным ВОЗ, за 24 часа медики зафиксировали более 3,7 миллиона человек с COVID-19.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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