Вирусолог рассказал правду про "омикрон"

Новый штамм "омикрон" накрывает Россию. По всей стране снова открываются "красные зоны", а премьер "настоятельно рекомендует" работодателям переводить сотрудников на удалёнку.
Какие сюрпризы приготовил нам "омикрон"? В интервью Pravda. Ru об этом рассказал вирусолог Алексей Аграновский.
По его словам, "прилипчивость" омикрона — его основное отличие от предыдущих штаммов. И обусловлена она рекордным — на сегодняшний день — числом мутаций. Их у "омикрона" примерно 50 штук. Из-за них, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, эпидемиологическая картина в России "серьёзно изменится уже в ближайшее время".
"У этого штамм геном весьма существенно изменен, по сравнению со всем тем, что мы видели раньше. Он очень необычный", — говорит Аграновский.
— Можно ли как-то по клинической картине понять, что человек заболел именно "омикроном"?
— Что касается симптомов, то мы не знаем сейчас всей картины — слишком мало времени прошло с момента его появления.
Но, по тем сведениям, которые поступают, симптомы более стертые, более лёгкие. "Омикрон" вызывает меньше случаев тяжелого течения, у него меньше летальность — раз примерно в пять ниже, чем у "дельты".
Но радоваться, на самом деле нечему: штамм более лёгкий — это да, но мы не знаем всех последствий от него. Как будет проявляться "постковидный синдром" — пока неизвестно.
Кроме того, он существенно более заразный, значит, заболеет больше людей, и те неприятности, которые вирус может причинить, он доберет за счёт количества своих жертв. Этого исключать нельзя.
Вирусолог особенно настаивает на том, что беспечное отношение и "неверие в вирус", когда люди говоря пишут: "Как же нам надоело, что нас всё время пугают, это обычный грипп, это простуда, ОРВИ, какая чепуха", — в корне неверные.
"Это" не чепуха. Это всё серьезно. Хорошие новости в том, что, вакцины дают защиту от "омикрона". Не гарантию незаражения — нет. Но дают возможность перенести его легче…"
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