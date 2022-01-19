Вирусолог Зверев рассказал, так ли страшен "омикрон", как его представляют

Новый коронавирусный штамм "омикрон" начал активно распространяться в России. И, хотя про новый локдаун речи пока не идёт, Михаил Мишустин уже призвал работодателей по возможности переводить сотрудников на удалёнку.

Чем опасен «омикрон» и как его лечить? Отвечает вирусолог Виталий Зверев

Чем же опасен "омикрон", про который сами же врачи говорили, что он "легко переносится" и "может стать финальным аккордом пандемии"?

Всю правду про "омикрон" Pravda. Ru рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, штамм это менее вирулентный — заболевания не такие тяжелые — чем "дельта". У него симптоматика другая и, соответственно, лечение отличается. Но антивирусных препаратов прямого действия против него нет.

"У нас есть препараты, которые помогают подавить цитокиновый шторм и которые позволяют снизить воспалительный процесс. Есть препараты — тромболитики. А вот таких специфических нет. Предыдущие штаммы лечили очень серьезными препаратами: "Коронавир", "Арепливир", "Фавипиравир" новый — они очень токсичные, вызывают аллергию, кучу побочек. "Омикрон" не такой опасный, наверное, можно будет обходиться без "тяжёлой артиллерии".

Главное, подчеркивает вирусолог, "не проспать" начало болезни — уж очень "омикрон"-заражение похоже на ОРВИ. Поэтому, при первых сигналах, что что-то человек "подцепил", надо срочно делать тест на COVID:

"ПЦР-система достаточно точная. У нее единственный, может быть, недостаток -гипердиагностика. То есть иногда в лабораториях, в которых работают с образцами, которые содержат коронавирус, иногда могут быть ложноположительные результаты".

Но в случае с коронавирусом, лучше перестраховаться…