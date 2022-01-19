Новый коронавирусный штамм "омикрон" начал активно распространяться в России. И, хотя про новый локдаун речи пока не идёт, Михаил Мишустин уже призвал работодателей по возможности переводить сотрудников на удалёнку.
Чем же опасен "омикрон", про который сами же врачи говорили, что он "легко переносится" и "может стать финальным аккордом пандемии"?
Всю правду про "омикрон" Pravda. Ru рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.
По его словам, штамм это менее вирулентный — заболевания не такие тяжелые — чем "дельта". У него симптоматика другая и, соответственно, лечение отличается. Но антивирусных препаратов прямого действия против него нет.
"У нас есть препараты, которые помогают подавить цитокиновый шторм и которые позволяют снизить воспалительный процесс. Есть препараты — тромболитики. А вот таких специфических нет.
Предыдущие штаммы лечили очень серьезными препаратами: "Коронавир", "Арепливир", "Фавипиравир" новый — они очень токсичные, вызывают аллергию, кучу побочек. "Омикрон" не такой опасный, наверное, можно будет обходиться без "тяжёлой артиллерии".
Главное, подчеркивает вирусолог, "не проспать" начало болезни — уж очень "омикрон"-заражение похоже на ОРВИ. Поэтому, при первых сигналах, что что-то человек "подцепил", надо срочно делать тест на COVID:
"ПЦР-система достаточно точная. У нее единственный, может быть, недостаток -гипердиагностика. То есть иногда в лабораториях, в которых работают с образцами, которые содержат коронавирус, иногда могут быть ложноположительные результаты".
Но в случае с коронавирусом, лучше перестраховаться…
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Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном", рассказал, чем новый штамм отличается от других разновидностей коронавируса.