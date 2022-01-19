Мишустин призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за "омикрона"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям в связи с началом распространения нового омикрон-штамма коронавируса в стране. Он призвал переводить как можно больше персонала на удалёнку.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 политик заявил, что прежде всего на удалённый режим следует отправить пожилых людей и сотрудников, у которых есть хронические заболевания.

"Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь врачам снизить нагрузку на медучреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, нужно перевести персонал на дистанционную работу", — подчеркнул Мишустин на мероприятии.

Он также призвал регулярно тестировать работников, которых нельзя отправить на удалёнку.

По словам премьер-министра, в правительстве РФ по поручению президента Владимира Путина уже создали план дополнительных мероприятий для подготовки к больниц к резкому росту госпитализаций пациентов с COVID-19.

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