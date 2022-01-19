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Автор Юлия Миленина

Мишустин призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за "омикрона"

Здоровье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям в связи с началом распространения нового омикрон-штамма коронавируса в стране. Он призвал переводить как можно больше персонала на удалёнку.

Мишустин призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за "омикрона"

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 политик заявил, что прежде всего на удалённый режим следует отправить пожилых людей и сотрудников, у которых есть хронические заболевания.

"Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь врачам снизить нагрузку на медучреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, нужно перевести персонал на дистанционную работу", — подчеркнул Мишустин на мероприятии. 

Он также призвал регулярно тестировать работников, которых нельзя отправить на удалёнку.

По словам премьер-министра, в правительстве РФ по поручению президента Владимира Путина уже создали план дополнительных мероприятий для подготовки к больниц к резкому росту госпитализаций пациентов с COVID-19.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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