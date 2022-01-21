В ВОЗ заявили о максимуме заразившихся COVID-19 за историю пандемии

Более 3,7 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние сутки, что является рекордной отметкой зафиксированной с начала пандемии COVID-19.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, предыдущий антирекорд был установлен 12 января. В течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 3 525 914 зафиксированных официально случаев.

"По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741", — цитирует ТАСС данные организации.

Так, согласно сообщению, в "топ" по заболевшим вошли следующие страны:

США — 67 437 353 человека,

Индия — 38 218 773 человека,

Бразилия — 23 211 894 человека,

Великобритания — 15 506 754 человека,

Франция — 14 779 277 человек.

По смертности от коронавируса также лидирует Америка. За сутки в стране скончались 849 276 человек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.