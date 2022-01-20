Эпидемиологическая ситуация в Московской области стремительно ухудшается.
За неделю там
- число зарегистрированных заражённых коронавирусом увеличилось в три раза,
- число вызовов врачей на дом — в пять раз.
Сотрудники службы 112 тоже говорят о кратно возросшем количестве обращений,
— сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве изданию "Вести Подмосковья", с 24 января в регионе вводится особый режим работы медучреждений:
Обращаться в поликлинику люди с симптомами, похожими на ОРВИ — кашлем и насморком — смогут без предварительной записи, если, конечно, у них температура не выше 38º. Уже при первом посещении им сделают ковид-тест.
На приёме пациентов будет увеличено число врачей-терапевтов, чтобы разделить потоки больных и здоровых. И работать они станут до восьми часов вечера.
Если же человек предпочтёт не идти в больницу, а вызвать Скорую, то стоит учесть ещё одно "новшество":
Скорая помощь не приедет, если вы не наберёте 14 баллов
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