Пятая волна: коронавирус "наваливается" на Подмосковье

Эпидемиологическая ситуация в Московской области стремительно ухудшается.

За неделю там число зарегистрированных заражённых коронавирусом увеличилось в три раза,

число вызовов врачей на дом — в пять раз. Сотрудники службы 112 тоже говорят о кратно возросшем количестве обращений,

— сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве изданию "Вести Подмосковья", с 24 января в регионе вводится особый режим работы медучреждений:

Обращаться в поликлинику люди с симптомами, похожими на ОРВИ — кашлем и насморком — смогут без предварительной записи, если, конечно, у них температура не выше 38º. Уже при первом посещении им сделают ковид-тест.

На приёме пациентов будет увеличено число врачей-терапевтов, чтобы разделить потоки больных и здоровых. И работать они станут до восьми часов вечера.

Если же человек предпочтёт не идти в больницу, а вызвать Скорую, то стоит учесть ещё одно "новшество":

Скорая помощь не приедет, если вы не наберёте 14 баллов