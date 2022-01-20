Мурашко призвал регионы РФ своевременно вводить антиковидные ограничения

Властям российских регионов нужно своевременно вводить антиковидные ограничения, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что во время подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью прошлого года российская система здравоохранения была максимально загружено. В стране пришлось развернуть свыше 305 тысяч ковидных коек.

"Чтобы не доводить до таких ситуаций, необходимо, чтобы региональные власти своевременно принимали решение об ограничениях тех или иных, которые позволяют минимизировать распространение заболевания", — цитирует министра РИА Новости.

Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что в ближайшие недели большинство жителей РФ может заразиться омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

"Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся, будут под риском заражения", — сказал специалист.

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