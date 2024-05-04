Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Янг: ограничение потребления углеводов способствует борьбе с диабетом
Сбер рассказал о популярности оплаты улыбкой
Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в "адской дыре" и не выжила
Плоский живот: эффективное упражнение на мышцы пресса
Тефтели в сметанном соусе на сковороде: сытный и вкусный ужин для всей семьи
Неожиданные факторы, приводящие к потере бровей
Стало известно, какие запахи не любят кошки
Почему важно планировать посадки растений
Анна Нетребко показала себя в сценическом образе
МФТИ запускает молодёжные лаборатории в 2024 году: новые технологии изменят будущее медицины и электроники

Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар

2:13
Наука

В 2024 году Московский физико-технический институт (МФТИ) планирует открытие трёх новых молодёжных научных лабораторий в рамках национального проекта "Наука и университеты". Эти лаборатории сфокусируются на трёх ключевых направлениях исследований:

Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0
  1. Генетические исследования семейных пар перед зачатием ребенка: эта лаборатория будет проводить преконцепционные скрининги для определения рисков наличия патологий у будущих детей. Работа включает типирование высокогомологичных регионов генома, таких как гены CYP21A2 и SMN1, которые связаны с серьёзными наследственными заболеваниями, включая врождённую дисфункцию коры надпочечников и спинальную мышечную атрофию, сообщает ТАСС. Заведующий лабораторией мультиомики Виктор Богданов указывает на разработку новых вычислительных методов, которые позволят с большей точностью определять патогенные мутации.
  2. Разработка оксидных материалов для микроэлектроники: вторая лаборатория займётся созданием новых функциональных материалов на основе оксидов, которые будут использоваться в производстве активных элементов электроники печатными методами. Это исследование направлено на улучшение производственных технологий и создание более эффективных электронных устройств.
  3. Распределённое обучение и коммуникация в нейросетях: третья лаборатория будет исследовать алгоритмические задачи, связанные с организацией коммуникации и представлением данных в контексте распределённого обучения нейросетей. Эти исследования помогут в оптимизации и повышении эффективности использования нейросетей в различных областях.

Команды всех трёх лабораторий составят молодые исследователи в возрасте до 39 лет, что подчёркивает стремление МФТИ к привлечению и развитию молодых талантов в сфере высоких технологий. Эти инициативы не только укрепят научный потенциал учебного заведения, но и обеспечат важный вклад в развитие российской науки и технологий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Почему важно планировать посадки растений
Анна Нетребко показала себя в сценическом образе
Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар
Европротокол в России больше никому не нужен
В ГИБДД объяснили, за какие светодиоды в фарах предусмотрено лишение прав
Косметолог Михайлова: соблюдение правил плазмолифтинга исключает шанс заражения
Живущим на первых этажах дали совет
Граффити с Сергеем Бодровым заменили на плакат с магистром Йодой
Россияне в этом году купили меньше яиц перед Пасхой
Как поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии после отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников