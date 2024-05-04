МФТИ запускает молодёжные лаборатории в 2024 году: новые технологии изменят будущее медицины и электроники

Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году Московский физико-технический институт (МФТИ) планирует открытие трёх новых молодёжных научных лабораторий в рамках национального проекта "Наука и университеты". Эти лаборатории сфокусируются на трёх ключевых направлениях исследований:

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Генетические исследования семейных пар перед зачатием ребенка: эта лаборатория будет проводить преконцепционные скрининги для определения рисков наличия патологий у будущих детей. Работа включает типирование высокогомологичных регионов генома, таких как гены CYP21A2 и SMN1, которые связаны с серьёзными наследственными заболеваниями, включая врождённую дисфункцию коры надпочечников и спинальную мышечную атрофию, сообщает ТАСС. Заведующий лабораторией мультиомики Виктор Богданов указывает на разработку новых вычислительных методов, которые позволят с большей точностью определять патогенные мутации. Разработка оксидных материалов для микроэлектроники: вторая лаборатория займётся созданием новых функциональных материалов на основе оксидов, которые будут использоваться в производстве активных элементов электроники печатными методами. Это исследование направлено на улучшение производственных технологий и создание более эффективных электронных устройств. Распределённое обучение и коммуникация в нейросетях: третья лаборатория будет исследовать алгоритмические задачи, связанные с организацией коммуникации и представлением данных в контексте распределённого обучения нейросетей. Эти исследования помогут в оптимизации и повышении эффективности использования нейросетей в различных областях.

Команды всех трёх лабораторий составят молодые исследователи в возрасте до 39 лет, что подчёркивает стремление МФТИ к привлечению и развитию молодых талантов в сфере высоких технологий. Эти инициативы не только укрепят научный потенциал учебного заведения, но и обеспечат важный вклад в развитие российской науки и технологий.