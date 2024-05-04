Узнайте, почему установка LED-ламп в ваш автомобиль может стоить вам прав

В ГИБДД объяснили, за какие светодиоды в фарах предусмотрено лишение прав

Многие автолюбители стремятся модернизировать свои машины, добавляя LED-лампы в фары и дневные ходовые огни на светодиодах. Однако, такие изменения могут быть незаконными. Согласно законодательству, внесение подобных модификаций запрещено, и за это предусмотрены штрафы.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

В интервью для njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, что за установку нестандартных светодиодных огней и ламп в фары водителей могут ждать серьезные санкции.

Использование неодобренных производителем LED-ламп, будь то для ближнего или дальнего света, может серьезно мешать другим участникам дорожного движения. Полиция имеет право выписать штраф по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ за использование фар, которые не соответствуют нормам ПДД, включая возможное лишение прав на срок до одного года и конфискацию устройств.

Тем не менее, решение Верховного Суда от 25 июня 2019 года уточняет, что лишение прав за установку нестандартных световых приборов возможно только в случае, если они излучают свет нестандартного цвета, например, если установлены разноцветные LED-лампы.

Если же цвет света фар соответствует стандарту, то применение меры в виде лишения прав не предусмотрено. В таких случаях применяется лишь небольшой штраф по части 1 той же статьи, составляющий 500 рублей.