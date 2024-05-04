Врач пояснила, возможно ли заражение ВИЧ у косметолога

Косметолог Михайлова: соблюдение правил плазмолифтинга исключает шанс заражения

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Впервые в мире зарегистрирован случай заражения ВИЧ при посещении косметолога во время процедуры плазмолифтинга в США. Анна Михайлова, врач-косметолог, рассказала о шансах на заражения инфекцией во время процедур уколов красоты.

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"Безусловно, на каком-то этапе произошла ошибка: возможно, что-то с инструментами, нарушены правила стерилизации. <…> В пробирке из незаразной в заразную кровь не превратится, это невозможно. И человек собственной кровью заразиться не мог", — разъяснила Анна Михайлова.

Михайлова считает, что полная стерилизация всех медицинских инструментов — главное условие для предотвращения заражения ВИЧ. 3. Для особо впечатлительных и скептически настроенных пациентов косметолог советует выбирать процедуры, которые не включают прямой контакт с кровью, например, пилинг, маски и массаж.