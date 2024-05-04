Раскрыт секрет популярности "Оплаты улыбкой": где и как чаще всего россияне платят улыбкой

Сбер провел анализ использования своего сервиса "Оплата улыбкой" за первый квартал 2024 года, выявив предпочтения пользователей.
Данные показывают, что большинство транзакций с использованием этой технологии приходится на фуд-ретейл — 52,8% всех операций.
За ними следуют кафе и рестораны с 9,9% транзакций, а также магазины электроники и товаров для дома, занимающие почти 9%.
Клиенты также часто используют сервис для оплаты одежды и обуви (7,9%) и товаров для здоровья (7,8%). Средний размер чека составляет 563 рубля.
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