Оперная певица Анна Нетребко показала себя в образе принцессы Турандот

Анна Нетребко показала себя в сценическом образе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко опубликовала фото со своего выступления.

Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public domain

Анна Нетребко разместила в своём "Инстаграме"* фото в ярком сценичеком костюме. Оперная дива предстала в образе принцессы Турандот.

"Принцесса Турандот готова загадать загадки", — подписала артистка фотографии.

Ранее Анна Нетребко опубликовала фото с мужем, азербайджанским оперным певцом Юсифом Айвазовым и сыном Тьяго. Она поздравила супруга с днём рождения.

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