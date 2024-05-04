Оперная певица Анна Нетребко показала себя в образе принцессы Турандот

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко опубликовала фото со своего выступления.
Анна Нетребко разместила в своём "Инстаграме"* фото в ярком сценичеком костюме. Оперная дива предстала в образе принцессы Турандот.
"Принцесса Турандот готова загадать загадки", — подписала артистка фотографии.
Ранее Анна Нетребко опубликовала фото с мужем, азербайджанским оперным певцом Юсифом Айвазовым и сыном Тьяго. Она поздравила супруга с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.