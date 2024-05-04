Лучшие методы борьбы с уличным шумом для жителей первых этажей

Живущим на первых этажах дали совет

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Звукоизоляция окажется надежным способом для квартир на первом этаже, чтобы избежать уличного шума. Об этом сообщил NEWS. ru со ссылкой на строительного специалиста Федора Васильева.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Васильев отметил, что в новостройках из монолита и старых панельных зданиях без эффективной шумоизоляции жители могут со временем начать узнавать соседей по звукам их шагов. По его словам, внешний шум часто проникает из улицы и подъезда через щели в стенах, а также окна и двери, из-за чего в квартирах слышны разговоры соседей, музыка и шаги. Он пояснил, что установка пластиковых стеклопакетов, особенно двойных, а также замена входной двери на новую, предпочтительно толстую, поможет снизить уровень шума.

Для снижения уличного шума в панельных зданиях Васильев рекомендовал герметизировать швы между панелями. На полу он советует использовать ламинат или линолеум с толстой подложкой, объясняя, что большинство новостроек строят из железобетона, который не содержит воздушных полостей и хорошо проводит вибрации от шагов и перемещения мебели. Для улучшения звукоизоляции пола в отдельных помещениях специалист рекомендует класть ковры.