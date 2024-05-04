Спрос на яйца перед Пасхой оказался ниже прошлогоднего

Россияне в этом году купили меньше яиц перед Пасхой

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году, в преддверии Пасхи, россияне приобрели меньше яиц и других ингредиентов для приготовления домашнего кулича по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ аналитиков "Контур.Маркет".

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Исследование проводилось за периоды с 3 по 9 апреля 2023 года и с 22 по 28 апреля 2024 года, причём Пасха в 2023 году праздновалась 16 апреля, а в 2024 году — 5 мая.

В течение этого времени, потребление яиц в России упало на 8%, спрос на изюм без косточек снизился на 13%.

Также зафиксировано уменьшение продаж молока и сахара на 4%, муки на 9%, а кулинарной посыпки — на 12%.

Несмотря на это, готовые куличи остаются востребованными среди россиян, сохраняя уровень популярности предыдущего года.