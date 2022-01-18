Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели

Большая часть жителей РФ может заразиться омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в течение двух ближайших недель, заявил вирусолог Александр Лукашев.

"Ситуация становится спокойнее с новым штаммом коронавируса. Если не все заболеют, то по крайней мере все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся, будут под риском заражения", — цитирует специалиста радиостанция "Говорит Москва".

По мнению Лукашева, введение локдауна в стране с целью помешать распространению нового варианта COVID-19 было бы запоздалым решением, поскольку множество россиян уже заражены "омикроном".

"Это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране… В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости", — отметил вирусолог.

Он предположил, что через месяц "омикрон" распространится по всему миру. Лукашев спрогнозировал также скорый пик новой волны заболеваемости COVID-19 в РФ.

"Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идёт гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад", — заявил специалист.

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