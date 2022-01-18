EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели

Здоровье

Большая часть жителей РФ может заразиться омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в течение двух ближайших недель, заявил вирусолог Александр Лукашев.

Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели

"Ситуация становится спокойнее с новым штаммом коронавируса. Если не все заболеют, то по крайней мере все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся, будут под риском заражения", — цитирует специалиста радиостанция "Говорит Москва".

По мнению Лукашева, введение локдауна в стране с целью помешать распространению нового варианта COVID-19 было бы запоздалым решением, поскольку множество россиян уже заражены "омикроном".

"Это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране… В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости", — отметил вирусолог.

Он предположил, что через месяц "омикрон" распространится по всему миру. Лукашев спрогнозировал также скорый пик новой волны заболеваемости COVID-19 в РФ.

"Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идёт гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад", — заявил специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит
В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"
Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
В МИД РФ опровергли информацию NYT об "эвакуации" дипломатов из Киева
Последние материалы
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%
Садальский о запрете продажи алкоголя в выходные дни: "По будням можно"
Вирусолог: заражение "омикроном" грозит большинству россиян в ближайшие недели
Посол РФ в Белоруссии Грызлов: не оставим незамеченным наращивание сил НАТО
Нарышкин: кампанию по дискредитации Олимпиады в Пекине курирует Госдеп
Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит
В бундестаге оценили слова Бербок об Украине и НАТО: "Искажает реальность"
Экс-глава МИД ФРГ: НАТО и Евросоюз никогда не представляли опасности для РФ
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
В МИД РФ опровергли информацию NYT об "эвакуации" дипломатов из Киева
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Мир. Новости мира
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников