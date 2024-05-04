Водители больше не интересуются Европротоколом

Европротокол в России больше никому не нужен

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Доля ДТП, которые могли быть оформлены по европротоколу, снижается за последние семь лет. В 2023 году водители без участия сотрудников Госавтоинспекции оформили по европротоколу 816,2 тыс. ДТП.

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Наибольшую долю занимают происшествия с участием автобусов (66%). Средняя выплата для физлиц по европротоколу составила 52,4 тыс. рублей. Чаще всего ДТП без пострадавших оформляли по европротоколу в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Чеченской Республике и Дагестане. В ряде регионов с высокими рисками мошенничества по ОСАГО европротокол используется для оформления "фиктивных страховых событий".

Снижение доверия автомобилистов к системе ОСАГО объясняет отмеченный МВД тренд. Средняя выплата по ОСАГО достигла нового рекорда в марте текущего года и составила 101,8 тыс. рублей.