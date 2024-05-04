Планируем посадки: рассказываем о важности севооборота

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Почему важно планировать посадки растений

2:14
Садоводство » Советы

Составление схемы огорода на бумаге — важная задача. Именно это позволит избежать ошибок и потерь урожая, связанных с повторным посадом растений на те же участки.

Почему важно планировать посадки растений
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Доверять только своей памяти — рискованное занятие. Построив схему грядок, вы сможете легко корректировать их расположение, избегая нарушений севооборота.

Например, не рекомендуется высаживать крестоцветные культуры на участках, где они уже росли в прошлом году. Крестоцветные включают в себя капусту и редис, например. Это правило применимо не только к ним, но ко всем растениям.

Весной, когда овощи уже занимают грядки, перемещение их может оказаться затруднительным. Особенно это касается периода посевной запарки, когда о рассаде трудно вспомнить.

Принцип севооборота, который учитывается ещё со времён средневековья, необходим для сохранения плодородия почвы и предотвращения распространения болезней и сорняков.

Например, если на данной грядке росли помидоры, а они часто подвержены атакам фитофторы — грибковой инфекции, споры которой долго сохраняются в почве, то повторная посадка на этом участке помидоров, перца, баклажанов или картофеля приведёт к их заражению.

Некоторые растения благотворно влияют на структуру почвы своей корневой системой, улучшая её структуру. Сидераты обогащают землю органическими веществами, а бобовые накапливают азот.

Также растения выделяют в почву вещества через корни, и если вы садите одни и те же культуры на одном месте, как это бывает с картофелем, количество выделений увеличивается. Это может привести к уменьшению урожайности из-за чувствительности картофеля к своим выделениям.

Традиционно соблюдается четырехлетний севооборот, при котором огород делится на четыре части с разными группами растений, перемещающимися по кругу сезон за сезоном. Это помогает планировать посадки заранее и избегать сомнений относительно выбора культур.

Такое планирование гарантирует обильный урожай и здоровье почвы.

ТАКОЙ ОГОРОДНЫЙ ПЛАН СБЕРЕЖЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ И НЕРВЫ. Эффективная планировка грядок на следующий сезон
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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