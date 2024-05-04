Трагедия канадской туристки на Ямайке: неадекватное медицинское обслуживание привело к смерти

Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в "адской дыре" и не выжила

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канадская путешественница умерла после того, как заболела во время отпуска на Ямайке и оказалась в местной больнице, которую ее дочь описала как "адскую дыру". Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова дочери умершей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jmarchn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Шеннон Хорнер рассказала, что ее 65-летняя мать Келли Бекерли-Мерфи почувствовала себя плохо сразу после приезда на остров. У нее возникли серьезные проблемы с дыханием, вследствие чего произошла остановка сердца. Ее срочно госпитализировали и провели реанимацию, но она так и не пришла в сознание. По словам Шеннон, в больнице ее мать не получала адекватного лечения и даже не проходила необходимые анализы.

В течение восьми дней семья пыталась перевезти Келли обратно в Канаду, но страховая компания отказывалась организовать транспортировку, ссылаясь на отсутствие мест в медицинских учреждениях. Только после того, как ситуация получила широкий резонанс в СМИ, в больнице в Онтарио нашлась койка. Тем не менее, Келли Бекерли-Мерфи скончалась, не успев добраться до дома.

"Мы потеряли восемь ценных дней, которые могли бы провести с ней, попрощавшись", — поделилась Шеннон.