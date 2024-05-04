Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоский живот: эффективное упражнение на мышцы пресса
Тефтели в сметанном соусе на сковороде: сытный и вкусный ужин для всей семьи
Неожиданные факторы, приводящие к потере бровей
Стало известно, какие запахи не любят кошки
Почему важно планировать посадки растений
Анна Нетребко показала себя в сценическом образе
Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар
Европротокол в России больше никому не нужен
В ГИБДД объяснили, за какие светодиоды в фарах предусмотрено лишение прав
Трагедия канадской туристки на Ямайке: неадекватное медицинское обслуживание привело к смерти

Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в "адской дыре" и не выжила

1:17
Туризм

Канадская путешественница умерла после того, как заболела во время отпуска на Ямайке и оказалась в местной больнице, которую ее дочь описала как "адскую дыру". Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова дочери умершей.

Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в "адской дыре" и не выжила
Фото: commons.wikimedia.org by Jmarchn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Шеннон Хорнер рассказала, что ее 65-летняя мать Келли Бекерли-Мерфи почувствовала себя плохо сразу после приезда на остров. У нее возникли серьезные проблемы с дыханием, вследствие чего произошла остановка сердца. Ее срочно госпитализировали и провели реанимацию, но она так и не пришла в сознание. По словам Шеннон, в больнице ее мать не получала адекватного лечения и даже не проходила необходимые анализы.

В течение восьми дней семья пыталась перевезти Келли обратно в Канаду, но страховая компания отказывалась организовать транспортировку, ссылаясь на отсутствие мест в медицинских учреждениях. Только после того, как ситуация получила широкий резонанс в СМИ, в больнице в Онтарио нашлась койка. Тем не менее, Келли Бекерли-Мерфи скончалась, не успев добраться до дома.

"Мы потеряли восемь ценных дней, которые могли бы провести с ней, попрощавшись", — поделилась Шеннон.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Почему важно планировать посадки растений
Анна Нетребко показала себя в сценическом образе
Молодые учёные МФТИ займутся генетикой семейных пар
Европротокол в России больше никому не нужен
В ГИБДД объяснили, за какие светодиоды в фарах предусмотрено лишение прав
Косметолог Михайлова: соблюдение правил плазмолифтинга исключает шанс заражения
Живущим на первых этажах дали совет
Граффити с Сергеем Бодровым заменили на плакат с магистром Йодой
Россияне в этом году купили меньше яиц перед Пасхой
Как поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии после отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников