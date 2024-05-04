Летний уход: восстановление кожи и волос после отпуска

Как поддерживать кожу и волосы в хорошем состоянии после отдыха

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето, время отпуска, солнце и пляж. Солнечные лучи, которые мы получаем утром и на закате, оказывают положительное влияние на синтез витамина D и улучшают усвоение кальция, что способствует укреплению волос и их лучшему росту. Однако длительное пребывание на пляже без защиты для волос может привести к выгоранию, потере эластичности, сухости и ломкости. Соль, содержащаяся в морской воде, усиливает вредное воздействие ультрафиолета, приводя к разрушению защитного жирового слоя волос и потере кератина. Профессиональный бренд Matrix представил систему для восстановления волос Total Results Instaсure, которая снижает ломкость волос на 60% и повышает их эластичность, а также помогает восстановить пористые волосы и предотвратить их появление.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Кожа также реагирует на солнечные лучи. Появление пигментации может быть вызвано неправильным применением солнцезащитного крема или недостаточной его частотой обновления, что может привести к появлению пятен. Институт Esthederm разработал Концентрированную сыворотку с салициловой кислотой Intensive Propolis+, которая помогает устранить следы пигментации и успокаивает кожу.

Обезвоживание кожи также может произойти из-за высоких температур, сухого воздуха и недостаточного употребления жидкости. Восполнение влаги необходимо как изнутри, так и снаружи. Рацион следует обогатить продуктами, содержащими омега-3 жирные кислоты, которые восстанавливают защитный барьер кожи. Система iSystem представляет собой инновационный комплекс безинъекционной биоревитализации для интенсивного увлажнения кожи.