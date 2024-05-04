"Сотня" — упражнение пилатеса, которое поможет вам добиться красивой талии и плоского живота

"Сотня" — эффективное упражнение пилатеса, которое поможет вам добиться красивой талии и плоского живота.
Соблюдение правильной техники также увеличит эффективность тренировки.
"Сотня" — это динамическое упражнение, которое укрепляет мышцы живота, а также увеличивает объем легких посредством сосредоточенного дыхания.
Это упражнение требует от вас синхронизации дыхания и движений, но силы и плавности.
Перед началом важно уточнить противопоказания. К ним относятся беременность, травмы шеи или поясничного отдела позвоночника.
Обсудите свое состояние с квалифицированным инструктором, который может посоветовать вам подходящие модификации или альтернативные упражнения.
Поднимите ноги и согните колени так, чтобы голени и лодыжки были параллельны полу, а бедра находились под прямым углом (такое положение называется столешницей).
В то же время активируйте мышцы живота и вытяните руки и ноги. Вытяните ноги по диагонали.
Держите ноги как можно ниже, избегайте тряски и отрыва бедер от коврика. Представьте, что вы хотите вытянуть руки перед собой на уровне плеч и параллельно поверхности пола и коснуться кончиками.
Каждый вдох состоит из 5 коротких вдохов и 5 коротких выдохов. Ваши руки двигаются вверх и вниз в такт вашему дыханию параллельно полу.
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