"Сотня" — упражнение пилатеса, которое поможет вам добиться красивой талии и плоского живота

Плоский живот: эффективное упражнение на мышцы пресса

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"Сотня" — эффективное упражнение пилатеса, которое поможет вам добиться красивой талии и плоского живота.

Фото: litora.jp

Соблюдение правильной техники также увеличит эффективность тренировки.

"Сотня" — это динамическое упражнение, которое укрепляет мышцы живота, а также увеличивает объем легких посредством сосредоточенного дыхания.

Это упражнение требует от вас синхронизации дыхания и движений, но силы и плавности.

Перед началом важно уточнить противопоказания. К ним относятся беременность, травмы шеи или поясничного отдела позвоночника.

Обсудите свое состояние с квалифицированным инструктором, который может посоветовать вам подходящие модификации или альтернативные упражнения.

Техника выполнения

Положение лежа на спине

Поднимите ноги и согните колени так, чтобы голени и лодыжки были параллельны полу, а бедра находились под прямым углом (такое положение называется столешницей).

Вытяните руки вдоль тела

В то же время активируйте мышцы живота и вытяните руки и ноги. Вытяните ноги по диагонали.

Держите ноги как можно ниже, избегайте тряски и отрыва бедер от коврика. Представьте, что вы хотите вытянуть руки перед собой на уровне плеч и параллельно поверхности пола и коснуться кончиками.

Повторите 5 коротких вдохов, затем 5 коротких вдохов

Каждый вдох состоит из 5 коротких вдохов и 5 коротких выдохов. Ваши руки двигаются вверх и вниз в такт вашему дыханию параллельно полу.

Пилатес - упражнение Сотня / Pilates - The hundred