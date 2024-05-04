Кроме сахара: выявлены продукты, которые способствуют развитию диабета

Врач Янг: ограничение потребления углеводов способствует борьбе с диабетом

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы уберечь себя от возможного развития диабета, важно пересмотреть потребление простых углеводов, а не просто избегать сахара и сладких блюд. Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась этим советом в Telegram-канале.

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Колебания уровня сахара в крови — первый признак проблем у пациентов. Дальнейшее развитие диабета может привести к сердечным, сосудистым, почечным и нервным заболеваниям, предупредила медик. Она подчеркнула важность контроля потребления углеводов.

"Развитию сахарного диабета 2-го типа предшествуют изменения в организме, которые называются преддиабет. Это заболевание образа жизни, причины которого: большое количество углеводов в рационе, малоподвижный образ жизни", — отметила Екатерина Янг.

Ежедневное меню не должно содержать много продуктов из белой муки, быстрых каш и белого риса. Эндокринолог предупредила, что симптомами преддиабетного состояния могут быть: ухудшение зрения, чрезмерный аппетит, частое мочеиспускание. Организм пытается избавиться от излишков сахара таким образом.