Кроме сахара: выявлены продукты, которые способствуют развитию диабета

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Врач Янг: ограничение потребления углеводов способствует борьбе с диабетом

1:13
Здоровье

Чтобы уберечь себя от возможного развития диабета, важно пересмотреть потребление простых углеводов, а не просто избегать сахара и сладких блюд. Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась этим советом в Telegram-канале.

Врач Янг: ограничение потребления углеводов способствует борьбе с диабетом
Фото: flickr.com by Borya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Колебания уровня сахара в крови — первый признак проблем у пациентов. Дальнейшее развитие диабета может привести к сердечным, сосудистым, почечным и нервным заболеваниям, предупредила медик. Она подчеркнула важность контроля потребления углеводов.

"Развитию сахарного диабета 2-го типа предшествуют изменения в организме, которые называются преддиабет. Это заболевание образа жизни, причины которого: большое количество углеводов в рационе, малоподвижный образ жизни", — отметила Екатерина Янг.

Ежедневное меню не должно содержать много продуктов из белой муки, быстрых каш и белого риса. Эндокринолог предупредила, что симптомами преддиабетного состояния могут быть: ухудшение зрения, чрезмерный аппетит, частое мочеиспускание. Организм пытается избавиться от излишков сахара таким образом.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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