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Тефтели в сметанном соусе: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом

Тефтели в сметанном соусе на сковороде: сытный и вкусный ужин для всей семьи

2:22
Еда

Тефтели в сметанном соусе на сковороде — отличный вариант для семейного обеда или ужина. Это блюдо, приготовленное из фарша, имеет форму небольших шариков, которые обжариваются или подпекаются в духовке. Затем тефтели заливаются сметанным соусом и тушатся до готовности.

Тефтели в сметанном соусе на сковороде: сытный и вкусный ужин для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления тефтелей по рецепту Gastronom.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 100 г сметаны 20% жирности;

— 100 г томатного соуса;

— 30-40 г сливочного масла;

— 60 г муки;

— 1-2 капли табаско (по желанию);

— 700 мл воды;

— соль и чёрный перец по вкусу;

— 700 г говяжьего фарша;

— 150 г свежего белого хлеба;

— 150 мл молока;

— 1 яйцо;

— 1 крупная луковица;

— 2-3 зубчика чеснока;

— 2 веточки укропа;

— мука для панировки;

— соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Для приготовления тефтелей начните с мясного фарша. В миску положите свежий белый хлеб и залейте его молоком на несколько минут. Затем хорошо отжмите лишнюю жидкость.
  2. Добавьте к хлебу мелко нарезанную луковицу, измельченный чеснок, нарезанный укроп, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте фарш, пока он не станет однородным.
  3. Сформируйте мясные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их в муке.
  4. Для сметанного соуса в глубокой емкости соедините сметану, томатный соус, муку и табаско. Посолите и поперчите соус по вкусу. Разбавьте смесь водой до нужной консистенции.
  5. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте тефтели до золотистой корочки со всех сторон. Затем добавьте приготовленный сметанный соус, чтобы покрыть половину тефтелей. Разместите кусочки сливочного масла на поверхности.
  6. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте тефтели в соусе в течение 20-25 минут, пока они не проготовятся до консистенции, которую предпочитаете.

Подавайте тефтели с сметанным соусом с рисом, пюре из картофеля или гречкой. Приятного аппетита!

Тефтели в сметанном соусе на сковороде. Тефтели с подливой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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